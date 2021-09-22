Детский фестиваль современного искусства "Территория.Kids" стартует в Москве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" впервые представит детскую программу. В среду в Москве откроют детский фестиваль современного искусства "Территория.Kids", сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"Детский фестиваль сохраняет главный принцип взрослой "Территории" - мультижанровость. В программе "Территории.Kids" запланированы не только показы российских и зарубежных спектаклей, но и мастер-классы, творческие встречи, лаборатория для детей, результатом которой станет спектакль, а также выставочно-образовательный проект Московского музея современного искусства PlayMMOMA", - отметили в пресс-службе.

Театральная программа фестиваля, как ожидается, откроется 23 октября российской премьерой танцевального спектакля театральной компании Wang & Ramirez (Франция) "Мы - Мончичи" на сцене театра "Школа драматического искусства". В понятной детям и взрослым форме хореографы Хонцзи Ван и Себастьян Рамирес предлагают взглянуть на различия между культурами как на объединяющую силу.

В этот же день на Малой сцене Электротеатра Станиславский состоятся показы спектакля "Джинжик" лаборатории Яны Туминой (Санкт-Петербург). В спектакле сочетаются драматический и кукольный театр, анимация и компьютерная графика.

Также программа включает интерактивный спектакль "Записки Черномора", постановки для самых юных зрителей (от двух до шести лет), которые пройдут в Образовательном центре Московского музея современного искусства, спектакль-инсталляцию "Дым", в котором нет актеров - его можно воспринимать через слух, зрение и прикосновение к экспонатам и конструкциям.

Будут представлены спектакль современного танца для детей и их родителей "Там, где деревья выше домов", постановки Лаборатории молодых композиторов и драматургов "КоOPERAция - дети", в том числе восемь камерных опер, написанных подростками-либреттистами в соавторстве с молодыми профессиональными композиторами.

Выставка и лаборатория

В период проведения фестиваля в Образовательном центре Московского музея современного искусства откроется интерактивная выставка PlayMMOMA. Кроме того, пройдет детская документальная театральная лаборатория под руководством Марфы Горвиц. Участники создадут спектакль, который представят зрителям в конце фестиваля. Также зрители смогут принять участие в мастер-классах на "Фабрике мультфильмов" от XV Большого фестиваля мультфильмов.

В арт-дирекцию фестиваля "Территория.Kids" вошли хореограф-постановщик, перформер, лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" Анна Абалихина и актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд.

Фестиваль завершится 31 октября.

Цель фестиваля "Территория" - объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, создание смотра для знакомства зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров.