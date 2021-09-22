Фильм "Хорошая девочка Лида" получил награду "Кинотавра" как лучший короткий метр

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Главную награду в секции короткометражного кино фестиваля "Кинотавр" получила картина "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева. Имя победителя объявила глава жюри программы, актриса Ингеборга Дапкунайте на торжественной церемонии во вторник.
"Нас всех объединяет любовь к кино. Я сидела и думала о том, как же мне повезло, что я могу проводить время, снимаясь в кино и смотря кино. Мы не судили, мы принимали какие-то решения и делали выводы, пытались самым честным и искренним способом отметить эти фильмы. <…> Приз "Кинотавра" за короткий метр - "Хорошая девочка Лида", - сказала Дапкунайте, объявляя победителя.
Фильм, который снял Антон Елисеев, рассказывает о паре влюбленных.
Также жюри отметило две ленты дипломами. "За точность и чистоту" награду вручили фильму "Герой" об эпизоде из жизни русского аристократа режиссера Сони Райзман. Второй диплом "За чистоту и точность" получила Настя Коркия за картину "Почти весна".
Всего в конкурс короткого метра включили 26 картин. "Я убежден в том, что вам очень повезло, но не с тем, что вы попали в конкурс "Кинотавра", хоть мы очень рады этому достижению; из 500 работ было отобрано не многим более 20. Повезло вам с другим - со временем, когда большинство из авторов начинают работу в кино. Я не припомню обстоятельств, когда индустрия до такой степени нуждалась в талантливых актерах, режиссерах, авторах. Сегодня нужны фильмы, сериалы, разнообразный контент", - отметил президент фестиваля Александр Роднянский.
Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.