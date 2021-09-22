Фильм "Хорошая девочка Лида" получил награду "Кинотавра" как лучший короткий метр

От родителей не убежать (даже если хочется): дебют Рыжакова и новый Соколов на "Кинотавре"

"Нас всех объединяет любовь к кино. Я сидела и думала о том, как же мне повезло, что я могу проводить время, снимаясь в кино и смотря кино. Мы не судили, мы принимали какие-то решения и делали выводы, пытались самым честным и искренним способом отметить эти фильмы. <…> Приз "Кинотавра" за короткий метр - "Хорошая девочка Лида", - сказала Дапкунайте, объявляя победителя.

Фильм, который снял Антон Елисеев, рассказывает о паре влюбленных.

Также жюри отметило две ленты дипломами. "За точность и чистоту" награду вручили фильму "Герой" об эпизоде из жизни русского аристократа режиссера Сони Райзман. Второй диплом "За чистоту и точность" получила Настя Коркия за картину "Почти весна".

Всего в конкурс короткого метра включили 26 картин. "Я убежден в том, что вам очень повезло, но не с тем, что вы попали в конкурс "Кинотавра", хоть мы очень рады этому достижению; из 500 работ было отобрано не многим более 20. Повезло вам с другим - со временем, когда большинство из авторов начинают работу в кино. Я не припомню обстоятельств, когда индустрия до такой степени нуждалась в талантливых актерах, режиссерах, авторах. Сегодня нужны фильмы, сериалы, разнообразный контент", - отметил президент фестиваля Александр Роднянский.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.