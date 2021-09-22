В Аргентине прошел танго-концерт в память о Диего Марадоне

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сентября. /ТАСС/. Более 20 музыкантов и танцоров приняли участие в концерте, посвященном аргентинскому футболисту Диего Марадоне, в Буэнос-Айресе. Как сообщили организаторы, некоторые композиции прозвучали во вторник на сцене впервые.

Открыло концерт танго с мячом. Исполнено оно было не под традиционную для этого танца музыку, а под современное электронное переосмысление жанра. Дальше в программе были более классические версии танго с текстами о легенде футбола. "Марадона блюз", "Рука бога" (исп. La mano de Dios), "Гол века во времена танго" (исп. El Gol del Siglo en tiempo de tango) - одни из композиций, прозвучавших на сцене амфитеатра, в котором, несмотря на прохладную погоду, почти не было свободных мест.

Марадона сам любил и даже пел танго. Поэтому в программу концерта вошли и песни El sueño del pibe и Cucusita, которые неоднократно исполнял знаменитый аргентинец. Выступления сопровождали видео с кадрами из жизни футболиста и его лучшими голами.

Концерт прошел в рамках фестиваля танго, который после годового перерыва, вызванного пандемией, вернулся на улицы Буэнос-Айреса. Параллельно фестивалю по традиции в Аргентине проходит чемпионат мира по танго, который в этом году совмещает два формата - онлайн и офлайн. Участие в соревновании принимают более 400 пар, в том числе из России.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура начала расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны.