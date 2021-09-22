Москино в День пожилого человека покажет отечественную киноклассику

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специальные показы с 1 по 4 октября организуют в киносети "Москино" ко Дню пожилого человека. На мероприятиях можно будет увидеть отечественную классику, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе киносети.

"Специально ко Дню пожилого человека, который традиционно отмечается в самом начале октября, Москино подготовило серию ностальгических кинопоказов с соответствующим названием - "Синематека: ко дню пожилого человека". В нее вошла нестареющая советская киноклассика, которую почти невозможно увидеть на больших экранах. Мы приглашаем зрителей "серебряного" возраста вернуться во времена своей юности, молодости или зрелости и вспомнить, "… как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с 1 по 4 октября все желающие смогут увидеть мелодраму "Старомодная комедия", тонкую элегию с блестящим актерским ансамблем "Из жизни отдыхающих", ностальгический мюзикл "Зимний вечер в Гаграх" и драму "Тема" об одиночестве и потере таланта. Фильмы будут демонстрироваться с пленки из архива Москино. Показы пройдут в кинотеатрах "Москино Звезда", "Москино Искра", "Москино Салют", "Москино Факел". Расписание сеансов можно посмотреть на сайте. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров. В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.