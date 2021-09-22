Более 5 тыс. человек в Ростовской области воспользовались "Пушкинской картой"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Молодые люди с начала сентября купили по "Пушкинской карте" более 5 тыс. билетов в учреждения культуры Ростовской области. Об этом сообщила министр культуры области Анна Дмитриева в ходе заседания регионального правительства.

"Общая статистика по всем учреждениям культуры области говорит о том, что более 5 тыс. человек уже купили билеты по "Пушкинской карте", - сказала министр, добавив, что 451 человек уже воспользовался возможностью посещения музеев или театров по "Пушкинской карте".

В Ростовской области в проект включено 28 учреждений культуры, отметила Дмитриева. Доступны к посещению по "Пушкинской карте" 317 мероприятий. В региональном министерстве культуры посчитали, что до конца текущего года на сумму в 3 тыс. рублей молодые люди смогут посетить более 10 выставок и экспозиций в музеях и до 7 спектаклей в театрах.

Министр отметила, что в условиях пандемии коронавируса посещаемость музеев в 2020 году снизилась на 40%. В текущем году в ведомстве рассчитывают, что посещаемость музеев вернется на уровень 2019 года. В планах министерства расширить перечень категорий граждан, проживающих в Ростовской области, имеющих право льготного посещения музеев.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.