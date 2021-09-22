Сериал о создании "ВК" и Telegram станет первым проектом "Нон-Стоп Продакшн" для Okko

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экранизация бестселлера "Код Дурова" об истории создания "ВКонтакте" и Telegram станет первым сериалом в рамках сотрудничества компании Александра Роднянского и Сергея Мелькумова "Нон-Стоп Продакшн" и мультимедийного сервиса Okko. Всего партнеры планируют выпустить не менее восьми проектов за четыре года, сообщает пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн".

"Как продюсеры премиального контента, мы ориентированы на сотрудничество с лидерами рынка и потому рады возможности сотрудничества с командой платформы Okko. Одним из наших первых совместных проектов станет экранизация бестселлера Николая Кононова "Код Дурова". Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей "ВКонтакте" и Telegram и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала", - рассказал Роднянский, чьи слова привели в пресс-службе.

В рамках соглашения Okko в течение четырех лет выпустит не менее восьми проектов, созданных компанией "Нон-Стоп Продакшн", которые будут эксклюзивно доступны пользователям мультимедийного сервиса.

Генпродюсер Okko Джаник Файзиев отметил, что мультимедийный сервис возлагает большие надежды на партнерство и поблагодарил компанию за доверие. "За последние 20 лет киноиндустрия в России прошла огромный путь от укрепления позиций на локальном рынке до больших успехов на мировых кинофестивалях. Команда Александра Роднянского стояла у истоков этого движения и одна из первых начала тесное сотрудничество с крупнейшими зарубежными компаниями", - поделился он.

Позднее партнеры объявят о старте съемок и даты премьеры новых проектов.