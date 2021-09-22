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Минкультуры РФ заявило ростовский музей "Танаис" на включение во всемирный список ЮНЕСКО

"Танаис" - первый из созданных археологических музеев-заповедников на территории РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября./ТАСС/. Министерство культуры РФ направило документы на номинирование археологического музея-заповедника "Танаис" в Ростовской области для включения во всемирный список ЮНЕСКО. Об этом сообщила в среду в ходе заседания областного правительства министр культуры региона Анна Дмитриева.

"Танаис" является одним из крупнейших музеев-заповедников под открытым небом на территории РФ. "В текущем году Министерством культуры РФ направлены документы в комиссию для делам ЮНЕСКО для номинирования городища Танаис [в список всемирного наследия]", - сказала Дмитриева.

Она подчеркнула, что в случае включения музея в список всемирного наследия ЮНЕСКО это станет первым опытом, когда объект культурного наследия региона попадет в этот список. Работа по подготовке документов для номинирования "Танаиса" длилась на протяжении нескольких лет.

"Танаис" - первый из созданных археологических музеев-заповедников на территории РФ. Его основу составляют участки античного города Танаиса, открытые в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии Российской Академии наук, ведущихся с 1955 г. Город, названный по имени реки Танаис (Дон), в устье которой при впадении ее в Меотиду (Азовское море) был основан, почти восемь столетий играл значительную роль в экономической и политической жизни городов Северного Причерноморья и пограничных с ними пространств Великой Степи.

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