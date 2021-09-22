Netflix выкупит права на экранизацию повестей Роальда Даля

ТАСС, 22 сентября. Стриминговый сервис Netflix объявил о заключении сделки с компанией The Roald Dahl Story о приобретении прав на экранизацию повестей британского писателя Роальда Даля. Соответствующее заявление было размещено в среду на официальном сайте сервиса.

"Мы рады сообщить, что Roald Dahl Story Company и Netflix объединяют усилия, чтобы рассказать некоторые из самых любимых во всем мире историй нынешним и будущим поклонникам", - говорится в релизе.

Сделка является продолжением соглашения, заключенного тремя годам ранее для создания мультсериалов. В частности, уже идет работа над созданием мультсериала по мотивам повести Даля "Чарли и шоколадная фабрика" (1964). Кроме того, в данный момент сервис вместе с компанией Sony Pictures Entertainment и киностудией Working Title Films занимается съемками фильма "Матильда", который будет экранизацией одноименной повести.

Роальд Даль умер в 1990 году в возрасте 74 лет. Он был известен благодаря своим книгам для детей, написанным с долей черного юмора. Некоторые из его произведений, таких как "Чарли и шоколадная фабрика" и "Джеймс и гигантский персик" (James and the Giant Peach, 1961), были экранизированы.

Netflix - компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.