Музейный квартал планируют создать в бывшем военном городке в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Музейный квартал планируют создать на территории бывшего военного городка в Новосибирске, о передаче которой в областную собственность в середине августа заявили в Минобороны России. Об этом ТАСС сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

Военный городок № 17, к строительству которого приступили в начале XX века, находится в Октябрьском районе Новосибирска. Более 30 зданий на его территории признаны памятниками истории регионального значения. В середине августа в Минобороны России сообщили о том, что глава министерства Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону после обращения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Замруководителя администрации губернатора региона Сергей Нешумов сообщил ТАСС, что проект развития территории городка подготовят к 2022 году.

"Разработана концепция реновации территории военного городка Октябрьского района Новосибирска. В качестве одного из возможных объектов предусмотрено создание музея современного искусства в составе "музейного квартала", - сообщила Ярославцева.

В беседе с журналистами в среду министр пояснила, что "музейный квартал" предусматривает создание комплекса из семи музеев. Его площадь будет занимать около полутора гектаров. "Они связаны с военной историей Сибири, с природой, наукой и техникой, интерактивными для детей, музей современного искусства и музей [летчика, героя войны, уроженца Новосибирска Александра] Покрышкина", - рассказала она, добавив, что, кроме этого, планируется также создание площадок для дополнительного образования детей.

Ярославцева отметила, что после передачи бывшего военного городка областным властям его планируют совершенствовать по программе Комплексного развития территорий (КРТ). Для этих целей мэрия Новосибирска разработает генплан территории. Для реставрации существующих в городке исторических зданий власти рассчитывают использовать механизм частно-государственного партнерства (ГЧП).

Как ранее сообщал ТАСС Нешумов, общая площадь передаваемой территории составляет 48 га. По его словам, она не используется и не планируется к использованию в интересах вооруженных сил России, а памятники истории и культуры, располагающиеся в городке, нуждаются в ремонте и реставрации.