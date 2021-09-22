Претендента от России на "Оскар" выберут из 110 отечественных фильмов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В длинный список фильмов, из которых к концу осени выберут российского претендента на американскую кинопремию "Оскар", вошло 110 кинокартин. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в Российском оскаровском комитете.

Российский оскаровский комитет, у которого после смерти режиссера Владимира Меньшова пока нет председателя, должен осенью 2021 года выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Дата заседания пока не назначена, однако так называемый лонг-лист фильмов-претендентов уже сформирован", - сказал собеседник агентства. В длинный список вошли 110 картин, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Это, в частности, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Герда" Натальи Кудряшовой, "Дело" Алексея Германа - младшего, "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Также в длинный список вошли кинокартины "Конец фильма" и "Непослушник" Владимира Котта, "Кто-нибудь видел мою девчонку" Ангелины Никоновой, "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима.

Кроме того, в лонг-лист попали фильмы "Огонь" Алексея Нужного, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Серебрянные коньки" Михаила Локшина, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, "Чернобыль" Данилы Козловского и другие.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). 94-я церемония вручения премий Американской киноакадемии "Оскар" состоится в марте 2022 года.