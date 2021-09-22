В Новочеркасске восстановят дореволюционную экспозицию в музее донского казачества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Комната войсковых регалий, созданная в начале XX века в музее истории донского казачества в Новочеркасске, будет восстановлена в рамках празднования 125-летия открытия музея. Об этом сообщила в среду директор старейшего на юге России музея Светлана Сединко на заседании правительства Ростовской области.

"Сейчас наш музей готовится к 125-летию со дня открытия. <…> Мы считаем справедливым воссоздание зала казачьей славы, комнаты войсковых регалий, которая существовала в музее до революции [1917 года]. По распоряжению военного министра [Алексея] Куропаткина в 1900 году музею были переданы войсковые регалии, и они в музее экспонировались в отдельном помещении. Мы считаем своей миссией и попытаемся эту экспозицию воссоздать. Сейчас готовим первоначальный художественный проект", - рассказала директор музея.

На протяжении последних трех лет в музее истории донского казачества проводилась реконструкция, напомнила Сединко. На эти цели было выделено около 96 млн рублей. "Работы сейчас завершены. Коллектив музея приступает к созданию обновленной экспозиции, - отметила директор. - Мы покажем классическую экспозицию на подлинных предметах нашего музея, которые начинаются с XVI века и заканчиваются окончанием Великой Отечественной войны".

За последние годы, по словам Сединко, специалисты музея отреставрировали 209 предметов коллекции. Кроме того, ряд наиболее значимых экспонатов был отреставрирован во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Грабаря. Музей в Новочеркасске - первый исторический музей на юге России. Как Донской музей он был открыт в ноябре 1899 года, здание было построено специально для музея по проекту академика архитектуры Александра Ященко.

В феврале 1941 года учреждение получило статус музея истории донского казачества. Гордостью музея является единственная в мире коллекция казачьих знамен, бунчуков, полковых штандартов донского казачества XVIII-XIX веков.