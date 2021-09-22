Музей Бродского в Петербурге получил от города в аренду дополнительные помещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Музей Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге получил от властей города в аренду помещения бывшего каретника, которые расположены этажом ниже. В них планируется разместить архив, сообщил в среду вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Город передал музею "Полторы комнаты" в аренду на 9 лет нежилое помещение бывшего каретника площадью 43 кв. м в Доме Мурузи. Помещение расположено буквально под музеем - там поместят архив, будет оборудовано несколько рабочих мест. <…> Город и дальше в силу своих возможностей будет помогать в развитии музея Бродского", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

По его словам, команда музея ранее также арендовала помещение на углу улиц Пестеля и Короленко: там заработает книжный магазин с баром, "и что самое важное - отдельный вход в музей, чтобы не беспокоить соседей по парадной".

Музей Бродского расположен в Доме Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где поэт жил вместе со своими родителями с 1955 по 1972 год и откуда уехал в эмиграцию. Музей состоит из двух частей - мемориальной коммунальной квартиры, в одной из комнат которой жила семья Бродских, и примыкающего к ней экспозиционного пространства.