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Стала известна дата выхода триквела "Фантастических тварей"

Премьера состоится 15 апреля 2022 года. Фильм будет называться "Фантастические твари: Секреты Дамблдора"

Третий фильм киносерии "Фантастические твари и где они обитают" выйдет 15 апреля 2022 года, он получит название "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" (The Secrets of Dumbledore). Об этом сообщает журнал Deadline.

Первый фильм из цикла, действие которого происходит за 65 лет до событий, описанных в книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышел в прокат в 2016 году. Вторая часть, названная "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", вышла в 2018 году. Третью часть зрители должны были увидеть в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли.

В первых двух кинокартинах темного волшебника Грин-де-Вальда сыграл Джонни Депп, который был вынужден отказаться от роли из-за скандала вокруг утверждений об избиении его экс-жены Эмбер Херд. Роль досталась в итоге Мадсу Миккельсену.

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