Международный фестиваль архивных фильмов впервые откроется в Москве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский международный фестиваль архивных фильмов, который познакомит зрителей с редкими картинами из коллекции Госфильмофонда России и других архивов страны и зарубежья, пройдет с 26 октября по 9 ноября. Об этом ТАСС сообщили в среду организаторы события.

"Киносмотр, ставший преемником прославленного на всю страну международного архивного фестиваля "Белые столбы", получил в этом году новую жизнь, что особенно важно в условиях плодотворного межкультурного диалога. В рамках насыщенной программы зрители фестиваля получат возможность познакомиться с шедеврами из коллекции Госфильмофонда России и других российских и иностранных киноархивов. Сохранившиеся работы представляют собой настоящий историко-культурный феномен и будут высоко оценены зрителями. Уверена, у фестиваля есть все шансы стать событием мирового масштаба", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Фестиваль архивных фильмов впервые пройдет в Москве. Программа включает ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок, в том числе отреставрированных и восстановленных картин, а также лент, считавшихся до недавнего времени утраченными.

Главной площадкой смотра станет кинотеатр Госфильмофонда "Иллюзион", сеансы пройдут и в других кинотеатрах столицы. Зрителей ждет показ отреставрированной картины "Молох" (1999) Александра Сокурова, восстановленного в цифровом качестве фильма-эксперимента Рустама Хамдамова "Вокальные параллели" (2005), который сделан по сценарию Ренаты Литвиновой и с ней же в главной роли, единственного режиссерского опыта Геннадия Шпаликова "Долгая и счастливая жизнь" (1967) и других работ отечественных и зарубежных режиссеров.

"Я счастлив, что архивное кино все чаще и чаще покидает стены фондохранилищ, что ведущие синематеки, архивы и дистрибьютеры занимаются реставрацией легендарных фильмов, находят, восстанавливают, казалось бы, утраченные ленты, и возвращают их зрителю. Я надеюсь, что со временем эта архивная лихорадка будет охватывать всю Москву, всю страну. И не только раз в год. Эти картины - прекрасная школа, безграничное вдохновение и невероятное эстетическое впечатление и душевное потрясение", - подчеркнул президент фестиваля, ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Большую часть фильмов покажут с пленки. Сеансы будут сопровождать лекции и дискуссии с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов. Полную программу фестиваля объявят в ближайшее время.