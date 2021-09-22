Объявили победителей конкурса профессионального мастерства в книжной отрасли "Ревизор"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей Десятого конкурса профессионального мастерства "Ревизор", который проводится среди профессионалов книжной отрасли, лучших проектов и инициатив в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России, прошла в среду в Москве. В частности, были названы лучшее издательство года, журналист и блогер года, передает корреспондент ТАСС.

"Мы пережили один из самых сложных годов в нашей жизни, можно только поздравить всех вас, себя с тем, что индустрия выстояла, что книжное дело проходит с достоинством этот этап. Мы победили, потому что издательства не закрываются, книжные магазины продолжают работать и потому что народ продолжает читать книги, покупать книги, скачивать книги", - заявил на церемонии вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев. Он отметил, что, несмотря на сложный период, удалось провести, например, фестиваль "Красная площадь", а послезавтра открывается Московская международная книжная ярмарка.

Торжественное награждение прошло в форме театрализованного представления, ведущей которого выступила главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина, роль Ревизора исполнил заместитель директора Книжной палаты Константин Антипов, а роль Николая Гоголя сыграл писатель Владислав Отрошенко.

"Событием года" признано открытие обновленного Дома творчества Переделкино (АНО "Дом творчества писателей в Переделкино"), а издательством года - "CORPUS".

Редактором года/руководителем направления объявлена заведующая редакцией классической литературы в издательстве "Азбука-Аттикус" Алла Степанова. В номинации "Журналист года" победила литературный обозреватель, специальный корреспондент "Лента.ру" Наталья Кочеткова. Блогером года стал Егор Аполлонов (проект "Хемингуэй позвонит").

В номинации "Профессионал года. Руководитель компании" победили основатель и руководитель компании "Папирус" Ильяз Муслимов, директор редакции художественной литературы "Эксмо" Александра Шипетина и генеральный директор ООО "Санкт-Петербургский Дом Книги" (прорыв года) Владимир Кашин.

Другие номинации

В номинации "Герой нашего времени" победителем объявлена организатор фестиваля "ЛитераТула", руководитель независимого книжного магазина "Свидетель" в Туле Ирина Рочева.

Лучшим образовательным проектом стало "Медиаволонтерство", которое реализовано Высшей школой печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

В номинации "Книжный магазин года" лидером признан магазин "Подписные издания" в Санкт-Петербурге. Продавцом года названа Анна Елисеева, которая работает в "Санкт-Петербургском Доме книги". Лучшими управляющими книжного магазина стали администратор книжного магазина "Чакона" в Тольятти Татьяна Ермакова, территориальный управляющий "Дома технической книги" в Москве Ольга Афонина, заведующий магазином "Читай-город" в Москве Людмила Исаева, управляющий магазином "Буквоед" в Санкт-Петербурге Елена Неустроева.

В номинации "Инновационные сервисы и технологии" победил сервис создания аудиокниг SPEECHKI, а лучшими инновационными книжными проектами названы книга "Неизвестное Солнце. Расследование. Чудеса. Факты. Загадки" издательства "Айар" и книга "Космос. От пылинки до галактики" издательства "DEVAR".

Чтение века

Лидером в номинации "Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения" стал журнал "Читаем вместе. Навигатор в мире книг", который в этом году отмечает 15-летие.

В номинации "Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и чтения" победил фестиваль "Научпоп-2020".

А в номинации "Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения" лидером стал проект "Точка зрения" Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа Москвы.

Специальные дипломы "Ревизор-2021" получили сайт Иллюстраторс.ру и аудиопроект "Рассказы о России". Также были отмечены юбилейными дипломами компании, учреждения и издания, отмечающие в этом году круглые даты, например, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля отмечает 100-летие, а издательство "Айар" - 95-летие.

О конкурсе

Конкурс профессионального мастерства "Ревизор" призван содействовать развитию книжной отрасли России, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе.

В 2021 году конкурс прошел по 14 номинациям: "Событие года", "Герой нашего времени", "Руководитель компании/ направления", "Редактор года/руководитель направления", "Журналист года", "Блогер года", "Издательство года", "Книжный магазин года", "Продавец года", "Управляющий книжного магазина", "Инновационный книжный проект", "Инновационные сервисы и технологии", "Чтение XXI века", "Лучший образовательный проект".

Поступило свыше 200 заявок из 30 регионов России. Наряду с крупными и известными компаниями в конкурсе участвуют издательства, книжные магазины и библиотеки из небольших городов и населенных пунктов. В течение полугода прошло выдвижение номинантов, интернет-голосование и голосование экспертного совета.

"В 2011 году в рамках журнала "Книжная индустрия" мы задумали конкурс профессионального мастерства и назвали его "Ревизор". В названии заложено несколько смыслов: это и ревизия дел в отрасли, и дань бессмертному гоголевскому "Ревизору" и великой русской литературе. Все эти десять лет конкурс развивается вместе с отраслью, он стал творческой площадкой для обобщения издательского, книготоргового, библиотечного опыта, лучших практик по продвижению книги и чтения во всероссийском масштабе", - заявила на церемонии главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина.

Организаторами конкурса являются журнал "Книжная индустрия", Российский книжный союз, Генеральная дирекция Международных книжных выставок и ярмарок, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а с 2021 года - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.