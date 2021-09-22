Работы Репина, Рериха и Серова представят в экспозиции о русском модерне в Рыбинске

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, посвященная русскому модерну, откроется 24 сентября в Рыбинском музее-заповеднике в Ярославской области, в экспозиции будут представлены работы Валентина Серова, Александра Бенуа, Николая Рериха, Илья Репина и других авторов, всего более 200 произведений. Об этом ТАСС сообщила директор департамента культуры региона Марина Васильева.

"Эта выставка - первый стилевой проект в Рыбинском музее за всю его историю. Она посвящена русскому модерну. Самое интересное, что линия столичных образцов представлена действительно великими именами. Впервые вместе здесь можно видеть рисунки Репина, Юона, Бенуа, Серова, Малявина, эскизы декораций Рериха и Судейкина, эскизы театральных костюмов Бакста", - рассказала Васильева.

На выставке "Модерн. Рыбинск. Образы эпохи" также будет представлена книжная графика Сергея Чехонина, меню императорского обеда в исполнении Виктора Васнецова и икона Богоматери кисти Михаила Нестерова 1907 года. В экспозиции будет более 200 уникальных произведений живописи, графики, иконописи, фарфора, мебели, скульптуры, текстиля, декоративно-прикладного искусства в стиле модерн. Выставка объединит предметы светского и церковного обихода, все экспонаты - из коллекций Рыбинского музея-заповедника.

Частью выставочного проекта станет здание бывшей Новой хлебной биржи, в котором сейчас располагается Рыбинский музей-заповедник. Здание выполнено в неорусском стиле, украшено изразцами по эскизам Михаила Врубеля.