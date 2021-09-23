Художественный музей Китая открыл выставку советского военного фотографа Владислава Микоши

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Выставка "Победа китайского народа в объективе советского фотографа", посвященная творчеству советского военного кинооператора, фотографа Владислава Микоши (1909-2004), открылась в четверг в Национальном художественном музее Китая в Пекине. Церемония состоялась в присутствии дипломатов и деятелей культуры РФ и КНР.

Экспозиция организована при участии департамента культуры и Мультимедиа арт музея Москвы. Российскую сторону на открытии представлял посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

"Более шести десятилетий Владислав Микоша держал в руках кинокамеру и фотоаппарат, оставив после себя огромное наследие, - заявил он, выступая перед собравшимися. - Особое место в его творчестве занимает Китай. <...> Он сделал уникальный цветной репортаж о КНР, который является настоящей фотолетописью великого исторического момента - становления нового государства и общества".

Российский дипломат выразил уверенность в том, что выставка будет близка и понятна китайскому зрителю, "позволит ощутить эмоции и патриотический энтузиазм обычных людей". "Посмотрите на эти лица, эти люди смотрят на вас с нами из 1949 года. Нас разделяет 72 года, но мы смотрим друг на друг практически как современники", - подчеркнул Денисов.

Среди многочисленных фотографий, представленных на выставке, - снимок советской делегации в пекинском Запретном городе, улицы китайских городов того времени, торжества на площади Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года в связи с образованием КНР. Микоша запечатлел рабочих, вокзалы, улицы, бойцов Народно-освободительной армии Китая, ополченцев на фронте, высадку десанта на реке Янцзы. Экспозиция продолжит работу до 17 октября.

Владислав Микоша - фронтовой оператор, специальный корреспондент газеты "Правда". В 1949-1950 годы во время командировки в Китай он сделал большое количество цветных снимков, запечатлев страну в первые годы после образования КНР. За свою жизнь он удостоился множества престижных наград и получил Сталинскую премию за фильм "Победа китайского народа".