Никаких сюжетов и котики. Что посмотреть в театре осенью

После сложного периода локдауна, когда многим авторам приходилось изворачиваться, лишь бы не потерять связь с искусством (ставить свои спектакли онлайн, в Zoom, в видеоиграх Minecraft или Sims), с полноценным открытием нового сезона наконец-то можно разгуляться. В Москве идут большие гастроли петербургского театра, с огромными и масштабными декорациями и постановками; ЦИМ привозит необычные спектакли из трех городов России, а Электротеатр осмысливает жизнь через сон с помощью испанской драматургии. Рассказываем, что необычного и интересного можно застать на площадках Москвы в первой половине театрального сезона. "Belaqua, или Скоро сорок" и "Жизнь есть сон" Электротеатр

Описание Спектакль "Belaqua, или Скоро сорок" © Олимпия Орлова/пресс-служба Электротеатра Станиславский

Один из самых прогрессивных и всегда впечатляющих театров Москвы представит две премьеры. Одна из них — спектакль-перформанс, где режиссер Павел Кравец продолжает исследовать возможности искусства. Как это часто бывает в современном театре, главное — это не что происходит на сцене, а как. То есть создатели могут заниматься поисками новых театральных приемов, методов и ресурсов в реальном времени. Вот и тут опора идет не на смыслы, а на метод: так получается, что концепт и подтекст у спектакля, конечно же, есть, но каждый сможет считать его по-своему. В центре сюжета — пара, переживающая кризис, падающая в бездну уныния, откуда нет выхода. Эту такую, казалось бы, банальную историю Кравец оборачивает в смесь из современной музыки, танцев, добавляя туда фрагмент "Домостроя" — наверное, главной книги XVI века с поучениями и наставлениями для создания успешной семьи. "Жизнь есть сон" — уникальный текст испанского мистика и поэта Педро Кальдерона де ла Барка, одного из значимых драматургов эпохи барокко. Спектакль по этой пьесе пройдет в рамках фестиваля "Территория". Это философская драма, которая несколько запутанным сюжетом напоминает перипетии и интриги шекспировских текстов. Король заточил своего сына в крепости, так как на том лежит страшное проклятие, наследники тем временем идут на всяческие ухищрения и извращения, чтобы занять престол, отказываясь даже от своих возлюбленных. Сын хочет убить отца, сам он — то ли сходит с ума, то ли пребывает в странном пограничном состоянии между сном и реальностью. А тем временем в стране начинается восстание. На самом деле главное тут — столкновение и несовпадение желаний человека и судьбы, уготованной ему. Но режиссер спектакля Наталья Менендес считает, что, даже когда все надежды рушатся и все катится к неотвратимой катастрофе, а будущее видится лишь трагическим и мрачным, можно найти выход и не впасть в отчаяние, восстановить баланс и обрести покой. "Торжество" Центр им. Мейерхольда

Режиссер Андрей Стадников бережет внимание зрителя, он создает минималистичные декорации, выделяя важные детали. На сцене практически ничего нет, кроме актеров, одетых столь же лаконично, и небольших постаментов, на которые вскоре будут установлены специальные макеты домов, в которых невозможно жить. Спектакль начинается с истории Маугли — мальчика, которого вырастили жители джунглей, актеры двигаются между четырьмя секторами со зрителями по своим четким (и иногда довольно резким и пугающим) траекториям. В какой-то момент свет в зале гаснет и все оказываются в самых настоящих ASMR-джунглях, которые создают сами актеры. Как в современном мире, полном всего неестественного и технологичного, человек вступает в диалог с природой? Какие отношения у этих двух совершенно полярных миров, которые, как иногда кажется, не могут существовать вместе и в гармонии? Можно ли найти компромисс между комфортом и сохранением первозданной красоты? Такие вопросы пытается решить режиссер Андрей Стадников в своем новом спектакле "Торжество". Проект "Поехали!"

У ЦИМа в этом году большое событие — наконец-то открывается Новая сцена, и открытие это совпадает с началом большого гастрольного проекта "Поехали!" (который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов). Его участниками стали 19 спектаклей из четырех городов России — Москвы, Казани, Калуги и Нижнего Новгорода, а сами гастроли пройдут до 2 декабря. Например, из Казани приедет три спектакля, один из них — русско-татарский ситком "Моң", где герои находятся на репетиции музыкальной группы. Они разговаривают на русском и татарском языках и все никак не могут договориться, чтобы довести свою программу до идеального состояния. Персонажи другого спектакля — "5 mm/h" — тоже находятся в сложном положении, они проходят курс химиотерапии, но, несмотря на трагичность ситуации и тяжесть обстоятельств, им кажется, будто все вокруг тянется безумно медленно, их травма превращается в жизненный опыт, а внутри рождается странное медитативное состояние. Из Нижнего Новгорода приедет спектакль по одной из самых популярных пьес современного драматурга Ивана Вырыпаева. "Солнечная линия" — это непростая история о супружеской паре Барбаре и Вернере, которые скандалят уже несколько часов, выясняя отношении. Кухня в пять утра превращается в самое настоящее место боевых действий, где каждый готов использовать любую слабость, причинить боль своему партнеру, лишь бы выйти победителем. Но стоит ли оно того? Из Санкт-Петербурга приедет "Театр post" аж с пятью спектаклями. Один из них — "Диджей Павел", который в 2018 году подарил массу эмоций театралам. В основе — пьеса Павла Пряжко, который в качестве текста использовал песни советской эстрады 1980-х годов. А сам спектакль похож на дискотеку из ушедшей эпохи: на сцене светомузыка, яркие огни, у одной из стен помещения стоит одинокий диджей, который меняет пластинки, призывая всех окунуться в атмосферу ностальгии. Dance резиденция Новая опера

В театре "Новая опера" этой осенью можно увидеть сразу несколько балетных постановок от одного из лучших коллективов нашей страны — екатеринбургской труппы "Провинциальные танцы". Ее художественный руководитель Татьяна Баганова считается одним из лучших хореографов современного танца, ну а с самими исполнителями мечтают сотрудничать многие авторы и театры. В Москву они привезут несколько своих танцевальных спектаклей, в том числе балеты Игоря Стравинского — "Весна священная" и "Свадебка". Наверное, правильно было бы сказать, что у произведений Стравинского, в отличие от других общеизвестных балетов, нет какого-то основного сюжета. Композитор писал их для знаменитых "Русских сезонов" Сергея Дягилева, которые тот вывозил за границу, чтобы показать красоту и величие русской культуры. Потому не пытайтесь выстроить тут какую-то связную историю, хотя по движениям актеров, названиям частей балета это может получиться. Главное же — просто окунуться в мир архаичной, природной силы, эмоций, любви и желания, а еще — удивительной красоты, которая может быть как спасительной, так и разрушительной. "Дни Савелия" РАМТ

Многие писатели частенько обращаются к образу котиков в своих произведениях, наделяя их сверхъестественными способностями и невыразимой мудростью — у Пушкина, например, был кот ученый, у Булгакова — кот Бегемот, коты-оборотни были у Гоголя, у Кэрролла был Чеширский кот, у Гофмана — кот Мурр. Вот и актер Григорий Служитель делает главным героем своей книжки бродячего кота Савелия, который родился на улице в коробке из-под бананов где-то в районе Таганки. Всю свою жизнь он путешествует по Москве, философствует, ведет скромную и неприхотливую жизнь. Режиссер спектакля Марина Брусникина тоже предлагает отправиться в своеобразное путешествие, только проведя параллель с нашей, человеческой жизнью. "Костик" Театр им. Пушкина

Костик — это уменьшительное имя Кости Треплева, одного из ключевых персонажей чеховской "Чайки". Он сидит на даче и пишет пьесу, которой хочет порадовать свою мать, но той текст не нравится, и все мы знаем, что после этого произошло: новое столкнулось со старым, прогресс — с традициями, молодость и новаторство — с непоколебимыми постулатами жизни. А еще разрушились несколько судеб. Треплев в пьесе ищет новый подход к театру, новые средства (чем и пугает своих зрителей). Такими же поисками занимается и режиссер спектакля Дмитрий Крымов — поставить столь популярную пьесу, как "Чайка", не так уж просто, особенно когда общественность знает множество успешных (и самых разных, смелых и оригинальных) спектаклей. Это противостояние между прогрессивностью и консерватизмом он помещает в наше время, режиссер перерабатывает текст пьесы, добавляя туда, например, основы государственной культурной политики и рассуждения о нехватке духовности. На это в своем стиле отвечают молодые персонажи. Что смогут они противопоставить тому, что уже мертво, если главный боец пьесы — Костик — буквально оказывается без рук? Гастроли БДТ