Власти Приморья считают, что кинофестиваль "Меридианы Тихого" нуждается в новой концепции

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого", который с 2003 года проходит во Владивостоке при поддержке правительства Приморья, нуждается в обновлении и переработке концепции. Об этом на пресс-конференции первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В апреле 2021 года министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова заявила, что кинофестиваль "Меридианы Тихого" в 2021 году не состоится, его перенесли на следующий год. Причиной тогда назывался запланированный на то же время международный театральный фестиваль.

"Мы не будем накладывать один фестиваль на другой. К "Меридианам Тихого" мы более серьезно подготовимся. Мы все его любим и ценим, но требуется некоторое обновление фестиваля. Мы видим в последние годы, что он требует некоторых новых концепций, более расширенного формата, где-то смены участников. Поэтому сейчас им занимаются, и Ефим Семенович [Звеняцкий] занимается очень активно", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что в Приморском крае бархатная осень длится достаточно долго, чтобы провести оба фестиваля и не накладывать их друг на друга, чтобы зрители могли посетить их оба, без необходимости выбирать.

Кинофестиваль "Меридианы Тихого" - важное культурное событие не только Владивостока, но и Приморского края. На "Меридианах" было показано около 2,5 тыс. лент, которые посмотрели свыше миллиона зрителей. Традиционно фестиваль проходит в первой половине сентября.