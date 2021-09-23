На международном книжном фестивале в Новосибирске представят книгу о Янке Дягилевой

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Первую крупную исследовательскую книгу о жизни рок-певицы из Новосибирска Янки Дягилевой представят на международном фестивале "Книжная Сибирь", который пройдет в Новосибирске 1-3 октября, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности директора Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН Андрей Гуськов.

Ранее стало известно, что музыкальный критик Сергей Гурьев пишет биографическую книгу "Над пропастью весны: Жизнь и смерть Янки Дягилевой", которую планируется выпустить в 2022 году. По заверениям издательства "Выргород", расчитывающего напечатать книгу, это первое полноценное исследование ее жизни и творчества.

"Хочу сказать про Сергея Гурьева, он представит важную для Новосибирска книгу о жизни Янки Дягилевой. Она выйдет в ближайшее время", - сказал Гуськов.

Фестиваль будет включать пять площадок и книжную ярмарку. По словам Гуськова, на ярмарке около 80 различных издательств разного профиля представят свою продукцию, а все желающие получат возможность приобрести книги. Представители библиотек смогут провести переговоры с издательствами.

Вместе с этим пройдет фестиваль детской книги, конкурс "Книга года: Сибирь - Евразия", форум "Читающий регион", день комплектатора для библиотек, в рамках которого представители районных библиотек смогут поделиться своим опытом. Как пояснил заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, это особенно актуально с учетом того, что новосибирские библиотеки получили суммарно 25 млн рублей на модернизацию книжного фонда. Кроме того, впервые фестиваль пройдет при поддержке нацпроекта "Культура".

Зимняков отметил, что фестиваль пройдет в смешанном формате. В работе мероприятия примут участие представители Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что всего его посетят 3,5-4 тысячи гостей.

О Янке

Янка Дягилева - новосибирская рок-певица, участница группы "Гражданская оборона", одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов. Расцвет творчества Дягилевой приходится на 1980-е годы, когда она начала писать свои первые песни и познакомилась с музыкантами Александром Башлачевым и Егором Летовым. При жизни Дягилева выпустила восемь альбомов и бутлегов. Их относят к "сибирскому панку", центральной темой которого является антитоталитаризм. Большое внимание в своем творчества она уделяла русскому фольклору, сформировавшему особый стиль ее песен.