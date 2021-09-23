Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Петербургской консерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию и реставрацию основного здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию и реставрацию основного здания первой консерватории России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

В 2015 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции и реставрации основного здания консерватории, но из-за трудностей с подрядчиком спустя несколько лет работы на объекте были прекращены. В 2020 году в ходе рабочей встречи с членами Совета Федерации в Кремле президент РФ Владимир Путин обратил внимание сенаторов на проблему долгостроя и поручил завершить реконструкцию. В 2021 году объект был передан в управление Единого заказчика в сфере строительства и прошел повторную экспертизу в связи с актуализацией проектных решений.

Современное обследование показало, что здание находится в ограниченно-работоспособном и частично аварийном техническом состоянии. В результате были пересмотрены планы демонтажа ряда строительных конструкций, в том числе кровли, откорректированы объемы работ по ремонту и усилению кладки стен и фундаментной части. Кроме того, проектной документацией предусмотрены усиление грунтового основания под некоторыми фундаментами в местах увеличения нагрузок и понижения отметки пола подвала, устройство новых и усиление имеющихся проемов в стенах и перекрытиях и другие дополнительные работы.

Консерватория имени Римского-Корсакова - старейший музыкальный вуз России, ведущий историю с 1862 года. Его основателем был пианист, композитор и дирижер Антон Рубинштейн, а первым выпускником - Петр Чайковский.