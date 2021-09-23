В "Художественном" пройдет премьера документального фильма о Сергее Бодрове-младшем

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет" пройдет 5 октября в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе кинотеатра.

"Пятого октября в 19:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится премьерный показ документального фильма о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет". Билеты в продаже на сайте кинотеатра", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что документальный фильм Петра Шепотинника содержит уникальные материалы интервью Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, чьи фильмы "Брат" и "Брат 2" подарили Сергею всенародную любовь. Музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов.

"Это не первый документальный фильм Петра Шепотинника и Аси Колодижнер, посвященный главным действующим лицам российского кино. Но Сергей Бодров, конечно, особый случай. После его смерти успело вырасти поколение, но он мистическим образом продолжает быть с нами, оставаться нашим современником. Фильм под поэтическим и глубоко верным названием "Нас других не будет" парадоксально утверждает нас в этом ощущении, хотя находит новые факты и леденящие душу свидетельства безвременного ухода Сергея", - рассказал программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.

Он добавил, что главное в фильме - бесценные свидетельства людей, близко знавших Бодрова: Сельянова, Астахова, Васильевой и Балабанова.

В пресс-службе напомнили, что 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье актер, сценарист и режиссер Сергей Бодров-младший пропал без вести. Эта трагедия стала большим ударом для всего отечественного кино.

Российская премьера картины известного документалиста и телеведущего Петра Шепотинника состоялась 18 сентября на торжественной церемонии открытия 32-го кинофестиваля "Кинотавр". Лента выйдет в прокат в "Художественном" с 7 октября.