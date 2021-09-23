Заявки на следующий конкурс фонда культурных инициатив начтут принимать 1 ноября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на следующий конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) начнется 1 ноября, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Следующий этап приема заявок - уже через месяц с небольшим. С 1 ноября можно снова подавать заявки", - сказал он.

По словам Кириенко, в этот раз срок подачи заявок будет увеличен. Если во время первого конкурса заявки подавали в течение 1,5 месяцев, то на второй конкурс они будут приниматься 2,5 месяца - до 20 января. У экспертного совета будет два месяца, чтобы их оценить. "В конце марта может быть принято решение координационного комитета. И тогда уже с начала апреля начнется финансирование проектов", - сообщил Кириенко.

Продюсер Игорь Матвиенко, который возглавляет экспертный совет, призвал деятелей культуры внимательнее относиться к заполнению заявки. "Эксперты прежде всего читают текст", - отметил он.

На второй конкурс ПФКИ выделено 8 млрд рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента РФ Владимира Путина. Общий фонд грантового конкурса ПФКИ составляет в 2021 году 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Список победивших проектов будет опубликован 24 сентября. В экспертный совет ПФКИ вошли представители творческого, креативного и образовательного сообщества, а также деятели культуры.