Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" открылся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Четвертый фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (официальное сокращение - ЛиТР) открылся в четверг во Владивостоке, сообщает оргкомитет. Главным событием первого дня стала пленарная дискуссия "Россия: горизонты будущего".

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" - крупнейшее событие в литературной жизни Дальнего Востока. С 23 по 25 сентября в его рамках пройдут открытые дискуссии, мастер-классы, презентации новой российской литературы, встречи с писателями. Участниками ЛиТРа стали писатели Сергей Лукьяненко, Андрей Геласимов, Александр Пелевин, Вадим Левенталь и многие другие.

"Сегодня состоялось открытие нашего фестиваля. Главным событием дня стала пленарная дискуссия, в которой приняли участие литераторы, издатели, литературоведы. Почетным экспертом также выступил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

Темой дискуссии стала попытка сформулировать национальную идею, практически всегда вызывающая интерес в обществе, в том числе литературном. По мнению Куранова, невозможно сформулировать никакую национальную идею, чтобы ее разделяло все общество. И какая-то часть его, обычно 20% или больше, выступит против.

"Наверное, и власть отвечает за национальную идею тоже - и президент еще в 2012 году сказал: не может быть никакой другой национальной идеи кроме патриотизма. Все ли с этим согласны? Далеко не все. Минимум те же 20% считают, что он неправ. <…> Тут один из писателей сформулировал: человек без патриотизма - неполноценный человек. Сказано хорошо, и я даже немного завидую писателям: чиновник не может позволить себе такое сильное высказывание", - передает пресс-служба фестиваля слова заместителя полпреда.

Впервые фестиваль "Литература Тихоокеанской России" прошел во Владивостоке 2018 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести с апреля на сентябрь.