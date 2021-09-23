Режиссер картины "Подельники" снимет документальное кино из снятых материалов

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Режиссер-документалист Евгений Григорьев, который представил в конкурсе "Кинотавра" игровой дебют "Подельники" с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко в главных ролях, планирует создать документальный проект из материалов, снятых во время работы над картиной. Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

Евгений Григорьев много лет работал в документалистике: в соавторстве с Андреем Кончаловским он создал картину "Битва за Украину" (2012), а также снял фильмы "Про рок" (2017), "Хенд Мейд" (2020) и другие.

"Игровое кино для меня оказалось довольно скучным мероприятием после документального. Когда снимаешь документальную картину, в какой-то момент становится совершенно неважно, получится ли результат, потому что само производство становится целью. В игровом кино единственные, кто наполняет действие содержанием, - это артисты. Лиза (Янковская), Юра (Борисов), Паша (Деревянко) - мои герои, я видел, как они борются с этой историей, как они думают о ней", - рассказал Григорьев.

Сюжет драмы "Подельники" основан на реальных событиях. Фильм рассказывает о деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца, но преступник остается безнаказанным. Пока окружающие закрывают глаза на произошедшее, мальчик решает отомстить. Худруком проекта выступил российский режиссер Алексей Федорченко. Роли исполнили Павел Деревянко, Юра Борисов, Лиза Янковская, Ярослав Могильников и другие артисты, которым пришлось два месяца жить в поселке Кын Пермского края, где проходили съемки. "Это было условие. Юра, Лиза и Паша просто вырубили два месяца из жизни и погрузились, потому что по-другому снять это было нельзя. <…> Я снимал картину, потому что многие из нас в разном возрасте оказываются в тяжелых жизненных тупиках", - пояснил Григорьев.

По словам режиссера, из отснятого материала он хочет сделать еще одну картину, но уже документальную, под названием "Сцены из деревенской жизни". "Параллельно с нашей группой мой студент, местный парень, снимал документальный фильм о фильме. Мне кажется, он (документальный фильм) может быть даже интереснее", - поделился он.

Григорьев добавил, что у него есть задумки для еще двух художественных картин, в одной из которых может также сыграть Юра Борисов.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.