В Белграде открыли мурал в честь 200-летия Достоевского

БЕЛГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия мурала с изображением русского писателя Федора Достоевского прошла в четверг в Белграде. Как сообщила пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, в церемонии приняли участие замминистра культуры России Ольга Ярилова, министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, директор Русского Дома Евгений Баранов.

"Сегодняшнее открытие мурала удивительным образом объединяет две важные исторические даты, ведь Федор Достоевский был ярым сторонником русского добровольчества в Сербии и всецело поддерживал освободительное движение балканских народов", - отметила в своем обращении Ольга Ярилова. Замминистра выразила благодарность Белграду за знак внимания, оказанный творчеству русского писателя.

Открытие мурала было приурочено к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского и 145-летию прибытия русских добровольцев в Сербию для участия в сербско-турецкой войне 1876 года. Инициаторами создания изображения писателя стали муниципалитет белградской общины Чукарица и Русский Дом, поддержку оказала компания "Лукойл Сербия".

Автором работы размером 6,5 на 4,5 м на стене Культурного центра белградского района Чукарица стал сербский художник-муралист Милан Милосавлевич Дерокс.

С 22 по 24 сентября в Белграде проходят Дни духовной культуры России, в рамках которых многочисленные мероприятия, посвященные 145-й годовщине начала Сербско-турецкой войны и прибытия на Балканы тысяч русских добровольцев.