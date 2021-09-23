Christie’s выставил на торги коллекцию работ импрессионистов стоимостью более $200 млн

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Двадцать пять работ импрессионистов общей стоимостью более $200 млн, в том числе полотна Гюстава Кайботта, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, уйдут с молотка. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Christie’s, который намерен провести торги в ноябре-декабре.

Лоты будут предложены коллекционерам в ноябре во время торгов под названием "Коллекция семьи Кокс: история импрессионизма". Как отметили в Christie’s, они посвящены "одному из наиболее значимых американских собраний из всех, что когда-либо появлялись на рынке". Бизнесмена, коллекционера и филантропа Эдвина Локриджа Кокса в аукционном доме называют "не только истинным провидцем в области американской энергетики, но и покровителем ряда важнейших культурных институций США".

Как отмечается, часть выручки будет направлена на реализацию образовательных инициатив.

"Возможно, это одна из лучших коллекций искусства импрессионизма из всех, что когда-либо предлагались на аукцион. Эти торги станут настоящей вехой в аукционной истории и уникальной возможностью пополнить свое собрание для любого коллекционера или музея", - прокомментировал предстоящие торги руководитель направления частных продаж и сопредседатель департамента искусства импрессионизма и модернизма Christie's Эдриан Мейер.

Одним из топ-лотов аукциона называется работа Кайботта (1848-1894) "Молодой мужчина у окна" с оценкой свыше $50 млн. На этом написанном в 1876 году полотне изображен брат художника Рене Кайботт, стоящий у окна фамильной квартиры, расположенной в восьмом округе Парижа. Картина Ван Гога (1853-1890) "Деревянные хижины среди оливковых деревьев и кипарисов" 1889 года оценивается свыше $40 млн, а пейзаж Сезанна (1839-1906) "Л’Эстак с красными крышами", написанный примерно в 1883-1885 годах, - в $35-55 млн.