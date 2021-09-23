Умер режиссер фильма "Ноттинг Хилл" Роджер Мишелл

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британский кинорежиссер Роджер Мишелл, снявший такие фильмы, как "Ноттинг Хилл", "В чужом ряду", "Доброе утро", умер на 66-м году жизни. Об этом сообщило в четверг агентство PA со ссылкой на его издателя.

"С глубокой грустью семья Роджера Мишелла, режиссера, писателя и отца Гарри, Рози, Мэгги и Спароу сообщает о его смерти, произошедшей 22 сентября, в возрасте 65 лет", - говорится в заявлении. Причина смерти режиссера не уточняется.

Фильм "Ноттинг Хилл" 1999 года с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях собрал в мировом прокате более $360 млн при бюджете в $42 млн. Он был номинирован на премию "Золотой глобус" в трех категориях и получил приз зрительских симпатий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).