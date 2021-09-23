Фестиваль "Мариинский - Владикавказ" пройдет в Северной Осетии со 2 по 10 октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ", инициатором которого является маэстро Валерий Гергиев, пройдет со 2 по 10 октября в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе филиала Мариинского театра в республике.

"2 октября на площадках филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания стартует V Международный Кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ", инициатором которого является маэстро Валерий Гергиев", - говорится в сообщении.

Знаковым событием фестиваля станет премьера оперы "Паяцы" в постановке Марата Гацалова. Главные партии исполнят солисты Мариинского театра.

В рамках фестиваля на сценических площадках филиала пройдут симфонические концерты, балетные и оперные спектакли, а также программы для детей.

Первый раз фестиваль прошел в 2017 году, его посетили более 3 тыс. зрителей. Он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.