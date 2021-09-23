Гран-при конкурса "Книга года - 2021" получила "История Севастополя"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премия "Книга года" назвала лауреатов, победителем в главной номинации стала книга "История Севастополя" в трех томах. Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла накануне открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу поблагодарить всех организаторов. Даже во время пандемии у нас работают форумы и фестивали, завтра открывается Книжная ярмарка. Книга жива. А в номинации "Книга года" побеждает "История Севастополя" в трех томах", - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин на торжественной церемонии награждения победителей конкурса. В качестве награды автору вручили драгоценное яйцо в деревянном ларце, специально изготовленное в мастерской заслуженного деятеля искусств Российской Федерации А. Г. Ананова.

Победителем в номинации "Проза года" стал Виктор Ремизов с книгой "Вечная мерзлота". Награду "Поэзия года" получил Юрий Ряшенцев с поэтическим сборником "Емелино озеро". В категории "ART-книга" лучшей стала книга "Корней Чуковский для детей и взрослых" составителя Вадима Перельмутера, а книга "Н. П. Окунев. В годы великих потрясений: Дневник московского обывателя 1914-1924" стала победителем в номинации HUMANITAS.

В номинации Non-fiction, которая в 2021 году приурочена к объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году науки и технологий, победила книга "Неизвестное Солнце. Чудеса. Факты. Загадки. Расследование" Елены Киричек и Ивана Панченко. Две номинации конкурса также были посвящены книгам для юных читателей: "Дети XXI века" и "Поколение Z". Этих званий были удостоены серия "Слово за слово" издательства "Нигма" и роман-буриме "Война и мир в отдельно взятой школе" редакции Елены Шубиной соответственно.

Отдельные номинации были предусмотрены для издателей электронных и аудиокниг и полиграфистов - "Электронные издания и аудиокниги", ставшая 11-й номинацией конкурса в 2021 году, и "Искусство книгопечатания". Победителем в первой стал Алексей Иванов с книгой "Тени Тевтонов", во второй - фотоальбом "Енисейская Сибирь. Вдоль великой реки" издательства "Поликор". Также 75-летию Великой Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны была посвящена специальная номинация конкурса - "Эхо минувшей войны". Ее лауреатом стал сборник архивных документов в 25 книгах "Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны".

О конкурсе "Книга года"

Победители в каждой номинации получили памятные дипломы и традиционные статуэтки. В церемонии награждения приняли участие председатель Российского исторического общества и Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации Сергей Нарышкин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, директор Французского культурного центра в Эрфруте Марк Саньоль и другие.

Для участия в конкурсе поступило более 700 книг от 110 издательств из 30 городов России. В результате в шорт-лист удалось выйти только 45 книгам. Все претенденты на награду традиционно рассматривались в 11 номинациях.