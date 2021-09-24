Максим Венгеров и РНО привезли необычную программу на фестиваль InClassica в Дубай

ДУБАЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Скрипач Максим Венгеров и Российский национальный оркестр (РНО) в четверг сыграли редкие сочинения в рамках юбилейного Международного музыкального фестиваля InClassica в Дубае. Такая программа хорошо подходит для знакомства публики с академическим искусством, пояснил скрипач.

Концерт открыла музыка композитора-резидента фестиваля Алексея Шора. Его "Морские пейзажи" (Seascapes) публика приняла очень тепло, маэстро, лично присутствовавший на вечере, вышел на сцену под аплодисменты. Для этого вечера Венгеров и оркестр также выбрали "Медитацию" из оперы Жюля Массне "Таис" и концертную рапсодию "Цыганка" Мориса Равеля. Во втором отделении прозвучала Вторая симфония Сергея Рахманинова.

"Это необычная программа: легкая классическая музыка, но очень глубокая с другой стороны, - отметил Венгеров в беседе с журналистами. - Она хороша для знакомства с классикой. Сегодня была публика, не совсем знакомая с классической музыкой. И это хорошо, я всегда приветствую это".

За пульт РНО встал главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян, который в этот вечер отметил день рождения. "Мы желаем тебе, прежде всего, прекрасного здоровья, много любви и больше времени с семьей, потому что ты так занят", - обратился к имениннику Венгеров и наиграл с оркестром популярную мелодию "С днем рождения".

Концерт прошел на стадионе Coca-Cola Arena, который модифицировали для музыкального фестиваля: уменьшили зал, сцену обнесли специальными акустическими панелями. "Это необычный зал для классической музыки. Конечно, музыкантам непросто в таком зале, но мы его "оживили", - пошутил маэстро Венгеров.

"Я очень рад, что мы выступаем в Дубае - городе, где сначала стал наблюдаться подъем коммерческой деятельности, а теперь и культурные ценности выводятся на должный уровень", - заметил скрипач.

О фестивале

X Международный музыкальный фестиваль InClassica проходит в Дубае с 28 августа по 26 сентября. В его афише имена выдающихся музыкантов, включая Дениса Мацуева, Михаила Плетнева, Александра Сладковского, Александра Князева и других представителей русской академической школы, а также скрипачей Гиля Шахама и Стеллы Чен, пианистов Рудольфа Бухбиндера и Фазиля Сай. Организаторами фестиваля выступают Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC) и SAMIT Event Group.

Изначально фестиваль планировался весной на Мальте, где проходил в прошлые годы, но из-за эпидемиологической ситуации был перенесен.