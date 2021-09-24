Автор книги считает, что создателям сериала "Манюня" удалось найти подход к истории

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Создателям приключенческого комедийного сериала "Манюня", премьера которого состоялась на "Кинотавре", по ставшей бестселлером одноименной повести, удалось найти верный подход в изложении истории на экране. Такое мнение выразила ТАСС автор литературного первоисточника Наринэ Абгарян.

Впервые на фестивале "Кинотавр" проходит программа "Кинотавр. Сериал", в рамках которой каждая платформа, приглашенная на смотр, выбрала для показа пилотные серии своих проектов. Сериал "Манюня" режиссера Армана Марутяна представил мультимедийный сервис Okko.

"Манюню" очень любят дети, и мне кажется, что фильм им очень понравится, они его полюбят. В этом моя самая большая радость. Режиссер нашел правильный подход к истории, все сделано очень бережно", - сказала писательница.

Комедийный художественный сериал рассказывает историю о дружбе двух советских семей разных национальностей, живущих в Армении 1980-х годов. Он состоит из десяти эпизодов, закадровым голосом проекта стала Народная артистка РФ Чулпан Хаматова, которая в этом году возглавляет жюри "Кинотавра".

"Большим сюрпризом и большой радостью стало для меня то, что в сериале звучит голос Чулпан Хаматовой. Если и дарить чей-то голос фильму для семейного просмотра, то, конечно, Чулпан. Она читает так здорово, у нее очень эмоционально выверенный тон. Я поймала себя на том, что будто бы просто слушаю историю, которую рассказывает мне Чулпан", - отметила Абгарян.

Общий тираж одноименной книги, по которой снят фильм, превысил миллион экземпляров, ее аудиоверсия признана самым популярным произведением для детей по частоте прослушиваний и откликам на сервисе Storytel. В переводах "Манюня" также занимала высшие места списков национальных книжных бестселлеров. За эту повесть Абгарян стала лауреатом литературной премии "Рукопись года" и была номинирована на премию "Большая книга". Спектакли на основе книги с успехом идут российских театрах.