В Москве стартует фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пятый фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" начинается в Москве в пятницу, в конкурсной программе - 13 спектаклей молодых режиссеров, сообщили организаторы.

Фестиваль устроен по принципу биеннале: в нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры и судят их опытные мастера, а в четные - мэтров оценивает новое поколение режиссуры. Помимо "Уроков режиссуры", в состав биеннале входит фестиваль "Видеть музыку".

Спектакли молодых режиссеров, которые участвуют в конкурсе, - это постановки разных жанров: спектакли по классическим пьесам, по русской драме начала века, в жанре "док", есть спектакль, где нет актеров.

В жюри конкурса вошли в частности главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов, худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин и худрук Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Сергей Женовач.

В рамках внеконкурсной программы биеннале покажут постановки "Идиот" Григория Козлова и "Зойкина квартира" Владимира Панкова. Кроме того, пройдут спектакли, поставленные на призовые гранты "Уроков режиссуры". Образовательная программа включает лекции и мастер-классы. Фестиваль готовит четыре режиссерских лаборатории, одна из них - лаборатория современного театра для молодых режиссеров "Театр без границ", созданная в сотрудничестве с Федерацией креативных индустрий.

Также программа биеннале предусматривает премию "Театральный роман". Это премия в области литературы о театре, она была учреждена в 2014 году при поддержке фестиваля. Биеннале завершит работу 13 декабря.