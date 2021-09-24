Театр имени Вахтангова открывает фотовыставку в честь юбилея Юрия Бутусова

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова поздравит в пятницу своего главного режиссера Юрия Бутусова, которому исполняется 60 лет. В честь юбиляра состоится открытие посвященной ему фотовыставки и будет показан спектакль "Бег" в его постановке, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Сегодня в большом зрительском фойе Театра имени Вахтангова откроется фотовыставка "В пространстве Юрия Бутусова", которая в свою очередь даст старт V фестивалю "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и Театральному марафону, посвященному 60-летию мастера", - сказала Кузьмина.

Поздравить юбиляра придут, как ожидается, художественные руководители сразу нескольких театров: театра "Сатирикон" Константин Райкин, РАМТа Алексей Бородин, МХТ им. Чехова Сергей Женовач, Театра им. Пушкина Евгений Писарев. Конечно, здесь будут и вахтанговцы: художественный руководитель Римас Туминас, директор Кирилл Крок, актеры - участники спектаклей Бутусова.

"В программу Театрального марафона вошли спектакли Юрия Бутусова, созданные в разные годы на сценах Театра им. Ленсовета, "Сатирикона", РАМТа, Театра им. Пушкина и Театра имени Евгения Вахтангова, которые будут показаны на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. Спектакль "Бег" по Михаилу Булгакову, поставленный в 2015 году, станет первым спектаклем фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и будет представлен в день рождения режиссера на Основной сцене Вахтанговского театра", - проинформировала пресс-атташе.

Пожелание вахтанговского худрука

"Я рад, что будет проходить Театральный марафон спектаклей Юрия Бутусова, и это событие начинается на нашей сцене", - сказал ТАСС худрук Вахтанговского театра Римас Туминас. "Жаль, конечно, что мы не можем представить все спектакли, созданные им в других театрах страны и за рубежом. Я рассматриваю его как дорогой разбившийся кувшин. Во всех театрах, где он работал, он оставил большие, красивые, осколки. В день юбилея надо "собрать" этот драгоценный кувшин", - считает вахтанговский худрук.

При этом, по его словам, Бутусов в театре бывает "и свой, и чужой". "Но он таков. Есть люди, которые сами этого не зная, нуждаются в помощи. Ему очень большая помощь нужна, любовь нужна. Чтобы он поверил во все красивое, прекрасное. И стал бы более лиричным, наверное, задумчивым, глубоким. Нужна любовь, как каждому, а ему особенно, потому что он одиночка. Мастер-одиночка, крепкая рука. Ему обязательно нужно жить и творить. Сейчас он в самой красивой творческой силе. Да и сам интересен, красив", - охарактеризовал своего коллегу Туминас.

Он напомнил, что Бутусов в разные годы поставил в Театре Вахтангова четыре спектакля. "Это "Мера за меру" по Шекспиру, "Бег" по Булгакову, "Пер Гюнт" по пьесе Ибсена и "Король Лир" по Шекспиру", - перечислил Туминас. "Про пятый спектакль поговорим после юбилея", - пообещал он.

Мнения других худруков

Своими мнениями о Юрии Бутусове также поделились с ТАСС худруки других театров, где работал режиссер-юбиляр.

Первым откликнулся худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев. "Как только я возглавил театр Пушкина, я пригласил на постановку Юрия Николаевича Бутусова, - рассказал он. - Репетиции шли сложно, конфликтно, артисты привыкали к новому режиссерскому языку, все цеха осторожно втягивались в этот трудный процесс. Но в результате появился выдающийся спектакль "Добрый человек из Сезуана", который вот уже восемь лет украшает нашу афишу". "Но, главное, что родилось необыкновенное чувство любви - и не только у зрителей и артистов, а у всех, кому посчастливилось работать над его спектаклями. Да, у Юрия Николаевича и Театра Пушкина настоящий роман. За "Добрым человеком..." последовали "Барабаны в ночи". И я надеюсь, что в следующем сезоне мы снова встретимся с этим талантливым и горячо любимым режиссером", - заверил худрук Пушкинского театра.

Не удержался от восторженных слов и худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач. В своем поздравлении юбиляру он написал: "Юрий Николаевич, от всей души поздравляю вас с днем рождения! Восхищаюсь вашей энергией и целеустремленностью. Желаю только одного - здоровья! И, конечно, новых непредсказуемых идей! Не меняйтесь - оставайтесь таким же быстрым, непредсказуемым, парадоксальным! Люблю, уважаю, ценю, ваш Сергей Женовач".

Очень эмоционально, в свойственной ему манере, говорил о Бутусове худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин. "Я считаю Юрия Николаевича выдающимся театральным режиссером. В этой возрастной категории, пожалуй, лучшим театральным режиссером страны", - заявил Райкин. При этом он отметил, что Бутусов "очень непростой режиссер".

"Я бы сказал, он сложнейший режиссер для артиста. Он работает, совершенно не учитывая никакой предыдущий опыт этого артиста. Он такой разрушитель стереотипов, разрушитель опыта предыдущего. Он "перепахивает" всех, с кем работает, я имею в виду артистов, он "перепахивает" всю постановочную часть театра. Он вообще чрезвычайно "неудобный" режиссер", - констатировал Райкин.

Развивая мысль, он пояснил, что Бутусов "разрушает привычное, стереотипное". "Он разрушитель, но это такое разрушительное созидание. Он творит. Он такой один. То, как он работает, так нельзя больше работать никому. Это некий опыт, который невозможно повторить и перенять, потому что он работает как бы божественно неправильно. Как это происходит с любым, по-настоящему большим режиссером. Вот такие божественные неправильности, такие же, но свои, совершал Петр Наумович Фоменко, такие же божественные неправильности совершает, я думаю, любой режиссер вот такого масштаба. И Бутусов работает так, как больше нельзя никому", - убежден худрук "Сатирикона".

О режиссере

Юрий Бутусов родился в Гатчине Ленинградской области 24 сентября 1961 года. Окончил Кораблестроительный институт, некоторое время работал по специальности.

Но затем решил изменить профессию и поступил на режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, которую окончил в 1996 году и сразу был принят на должность режиссера в Театр имени Ленсовета. В этом театре с 2011 по 2018 год служил главным режиссером и художественным руководителем, но покинул этот пост по собственному желанию.

С 2018 года - главный режиссер Театра имени Вахтангова.

За Бутусовым прочно закрепился имидж "загадочного, парадоксального" режиссера. Он чрезвычайно востребован, ставит спектакли в разных театрах России и за рубежом. Является шестикратным обладателем Российской национальной театральной премии "Золотая маска".