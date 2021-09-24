Юрий Бутусов рассказал о планах на юбилей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Шестикратный обладатель премии "Золотая маска", главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов, которому в пятницу исполняется 60 лет, отметит юбилей в кругу друзей и коллег. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"К юбилеям отношусь спокойно, можно сказать, безразлично. В этот раз уступил уговорам друзей и театру Вахтангова, и те, кто хотят меня поздравить, соберутся вечером 24 сентября в театре Вахтангова", - сказал собеседник агентства.

В пятницу в большом зрительском фойе Театра имени Евгения Вахтангова откроется фотовыставка "В пространстве Юрия Бутусова", которая в свою очередь откроет V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и Театральный марафон, посвященный 60-летию мастера. Поздравить юбиляра придут, как ожидается, художественные руководители сразу нескольких театров: Константин Райкин ("Сатирикон"), Алексей Бородин (РАМТ), Сергей Женовач (МХТ им. Чехова), Евгений Писарев (Театр им. Пушкина). Кроме того, придут художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас, директор театра Кирилл Крок, а также актеры, участвующие в спектаклях Бутусова.

"В этот же день будет играться мой спектакль "Бег". Вообще-то, было бы здорово собрать мои шекспировские спектакли и сыграть их в течение нескольких дней подряд (спектакли театра имени Ленсовета, "Сатирикона" и театра Вахтангова - прим. ТАСС). Если это произойдет, я буду очень рад", - признался режиссер.

В программе Театрального марафона - спектакли Юрия Бутусова, созданные в разные годы на сценах Театра им. Ленсовета, "Сатирикона", РАМТа, Театра им. Пушкина и Театра имени Евгения Вахтангова, которые будут показаны на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. Спектакль "Бег", поставленный в 2015 году, станет первым спектаклем фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и будет представлен в день рождения режиссера на Основной сцене Вахтанговского театра.