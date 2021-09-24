В кинотеатрах "Москино" планируют создать зоны COVID-free

"Мы проводили такой эксперимент на акции "Ночь кино", и как показала практика, зрители отреагировали довольно хорошо. Мы планируем в наших центровых кинотеатрах сделать COVID-free-зону. Но делать это мы хотим не на массовых показах фильмов, которые идут параллельно в других кинотеатрах, а более точечно и на самых востребованных премьерах. Это может помочь быстрее восстановиться после пандемии", - сказала она.

По словам Мокрицкой, сфера кино полностью еще не восстановилась после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. "Сейчас сфере кино очень тяжело, так как падают доходы, и люди перестают ходить в кино. В этом плане нам очень сильно помогли летние площадки. Если бы их не было, то мы очень сильно упали бы по показателям. Да и премьерных релизов не так много было за это время", - добавила собеседница агентства.

Она отметила, что в кинотеатрах сети продолжают соблюдать все необходимые эпидемиологические меры, в частности посетителям измеряют температуру и выдают маски. Мокрицкая рассказала, что во вторую волну пандемии большая часть сотрудников "Москино" переболела.

"Вирус не обошел и меня. Я тяжело болела зимой прошлого года. И как только появилась возможность, я вместе со всем коллективом решила сделать прививку. На данный момент у нас более 90% коллектива прошло полный курс вакцинации от коронавируса. Прививались мы все в основном в Гостином дворе и в ГУМе. Даже не скрою, мы получили премию от Департамента культуры Москвы за высокие показатели по вакцинации", - рассказала она.