"Москино" готово взять в управление неработающие по профилю старые кинотеатры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сети "Москино" не хватает действующих в ее составе кинотеатров, поэтому она готова взять в управление старые площадки, которые сейчас не работают по своему изначальному профилю. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор киносети Наталья Мокрицкая.

"Сейчас нам не хватает наших киноплощадок, особенно в центре. И мы обращаемся к руководству города с просьбой выделить нам еще одну площадку. Сегодня не работают по профилю любимые всеми кинотеатры "Фитиль", "Стрела", "Ролан". И мы мечтаем о том, чтобы какие-то из этих кинотеатров перешли к нам в управление", - сказала она.

Мокрицкая добавила, что до конца этого года на капитальный ремонт уйдут три из тринадцати кинотеатров "Москино" - "Звезда", "Факел" и "Юность". "Работы там начнутся в декабре 2021 года. Специалисты будут ремонтировать не только фасады зданий, также пройдет модернизация кинооборудования. Но мы постараемся сделать все быстро, чтобы москвичи не успели соскучиться по любимым кинотеатрам", - отметила она.

Кроме того, следующим летом "Москино" увеличит количество своих летних кинотеатров с трех до пяти в связи с большим спросом у зрителей. "В этом сезоне у нас работали три летние площадки - в парках "Музеон", "Сокольники" и "Фили". И мы очень довольны их работой. Не скрою, летом они заработали больше денег, чем наши зимние кинотеатры", - рассказала Мокрицкая.

По ее словам, в этом сезоне самой востребованной площадкой стал кинотеатр в "Сокольниках". Там были наиболее популярны фильмы, связанные с театром, оперой и музыкой. Самой молодежной площадкой оказался "Музеон", где проходили летние кинофестивали.

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров. В синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.