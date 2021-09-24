Мишустин: более 100 передвижных культурных центров появятся в 19 регионах до конца года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что до конца года в 19 регионах страны будет создано больше сотни передвижных многофункциональных культурных центров.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство продолжает развивать сельские территории, в частности, выделяя средства на строительство и ремонт домов культуры. До конца этого года 19 регионов получат более 100 передвижных многофункциональных культурных центров", - сказал председатель кабмина в видеообращении к участникам III ежегодного форума для глав городов "Дни лидеров муниципального управления".

Мишустин напомнил, что это поручение было дано по итогам прошлогоднего форума, который прошел в режиме онлайн. Среди прочих он назвал меры по повышению доступности медицинской помощи. "За восемь месяцев текущего года в регионы уже поступили свыше 5 тыс. автомобилей, которые помогают медицинским работникам выезжать к пациентам на дом", - отметил премьер.

Он заверил, что правительство готово обсуждать и прорабатывать в профильных министерствах все конструктивные инициативы форума, "чтобы помочь сделать жизнь людей на местах лучше".