Минкультуры надеется получить возможность полного финансирования дебютных фильмов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минкультуры надеется на изменение закона о господдержке кинематографии, чтобы иметь возможность предоставлять полное финансирование для дебютных фильмов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

Очная защита игровых, неигровых и анимационных проектов режиссеров-дебютантов состоялась в Минкультуры в сентябре, при этом для неигрового кино и анимационных дебютов очная защита состоялась впервые. Поддержка дебютного кино является одним из приоритетных направлений для министерства, отметили в Минкультуры.

"Надеемся, что Государственная дума в ближайшее время рассмотрит изменения в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" от 22.06.1996 № 126-ФЗ, и будет возможно полное финансирование дебютных фильмов", - сообщили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что уровень представленных в этом году заявок был на порядок выше, чем в предыдущие годы. На качество презентаций повлиял проведенный в начале сентября тренинг для подготовки дебютантов к очной защите своих проектов - интенсив "Искусство питчинга". "Более 120 человек посетили индивидуальные консультации с кураторами, где они смогли проанализировать свои проекты, найти сильные и слабые стороны в презентациях, сценариях и творческих решениях", - добавили в Минкультуры.