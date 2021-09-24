На Таймс-сквер появился билборд с Полиной Гагариной

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Аудиостриминговый сервис Spotify в рамках своей программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal разместил билборд с российской певицей Полиной Гагариной на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"В рамках программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии российская команда Spotify разместила билборд с Полиной Гагариной на Таймс-сквер. Певица также попала на обложку плейлиста Equal Russia с музыкой российских исполнительниц, который можно найти в глобальном хабе Equal. Месяц назад артистка представила сингл "Вчера" - энергичный электропоп, который с момента релиза собрал уже почти 500 тыс. прослушиваний в Spotify", - пояснили выбор в компании.

Кампания Equal в поддержку женщин в музыкальной индустрии была запущена 8 марта в честь Международного женского дня и охватывает 50 стран. Для всех участников программы создаются локальные плейлисты с музыкой от женщин-креаторов. Во флагманский плейлист Equal Global входит музыка исполнительниц со всего мира.

"Я уверена, что основная цель искусства - вдохновлять, лечить, возвышать, помогать людям открывать себя, делать их счастливыми. Вот почему мне так важно оказаться на обложке Equal - это доказывает, что я в этом мнении не одна", - привели в пресс-службе слова Гагариной.

Ранее на обложке российского плейлиста и на билборде на Таймс-сквер были размещены фотографии певиц Монеточки и Zivert.