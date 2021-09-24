Мультфильм по игре "Супербратья Марио" выйдет в конце 2022 года

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Японская компания - разработчик видеоигр Nintendo сообщила, что мультфильм по ее игре Super Mario Bros. ("Супербратья Марио") выйдет в конце 2022 года. Об этом в пятницу рассказал создатель игры Сигэру Миямото в ходе ежегодной онлайн-презентации Nintendo Direct.

"Мы совместно с голливудской студией Illumination и ее генеральным директором Крисом Меледандри, ответственным за создание таких картин, как "Гадкий Я" и "Зверопой", работаем над полнометражным мультфильмом о Марио. Мировая премьера состоится в конце 2022 года", - заявил Миямото во время презентации и добавил, что в США картина выйдет 21 декабря 2022 года. Дата выхода ленты в других странах будет объявлена позднее.

Геймдизайнер также поведал, что главного героя мультфильма озвучит голливудский актер Крис Пратт, известный по таким картинам, как "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода". Помимо Пратта, в звездный состав актеров вошли Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Чарли Дэй ("Несносные боссы"), Джек Блэк ("Школа рока") и Сет Роген.

Кроме того, во время презентации стало известно, что Чарльз Мартине, который более трех десятилетий озвучивал персонажа Марио в играх "Нинтендо", также появится в качестве "неожиданного камео".

Анонс мультфильма о Марио состоялся в 2018 году, однако до недавнего времени "Нинтендо" почти не раскрывала подробности о судьбе проекта, отмечает интернет-портал The Verge.