Лидеру группы Space Маруани вручат в Москве сертификат о названной его именем планете

МОСКВА, 24 сентября./ТАСС/. Лидеру группы Space Дидье Маруани вручат в Москве сертификат, подтверждающий, что его именем названа одна из малых планет. Встреча с композитором пройдет в воскресенье в музее космонавтики, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе музея.

"Двадцать шестого сентября в 16:00 в московском музее космонавтики состоится встреча с пионером электронной музыки Дидье Маруани. Многим он известен как лидер группы Space, а его творчество неразрывно связано с историей космонавтики и полетами международных экипажей. В 2021 году именем Дидье Маруани была названа малая планета. <...> Музыканту вручат официальный сертификат, который подтверждает присвоенное имя", - рассказал собеседник агентства.

Малая планета находится в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Ее обнаружил 23 ноября 2009 года московский астроном Тимур Крячко, тогда малая она получила предварительное наименование 2009 WL184. Позднее, когда орбита нового небесного тела была уточнена, ему был присвоен постоянный номер - 275215, но собственного имени у малой планеты еще не было.

"По правилам международного астрономического союза, который занимается вопросом наименования вновь открываемых небесных тел, имя малой планете дает открыватель. Тимур принял решение назвать новый астероид именем человека, жизнь и творчество которого тесно связаны с темой космоса. Им стал французский композитор и исполнитель, лидер легендарной группы Space Дидье Маруани", - добавили в пресс-службе.

По словам пресс-службы, Дидье впервые побывал в России в 1983 года, а в 1988 году пластинка со вторым сольным альбомом исполнителя Space Opera побывала на борту орбитальной станции "Мир". В 2011 году Маруани дал концерт в Звездном городке в честь 50-летия первого полета человека в космос.