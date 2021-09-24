Мурманская область выступила инициатором создания Ассоциации музеев Арктики

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Мурманский областной краеведческий музей выступил инициатором создания Ассоциации музеев Арктики, сообщили в пятницу в Министерстве культуры Мурманской области. Проект презентовал директор краеведческого музея на конкурсе благотворительного фонда "Музей без границ", эксперты поддержали его, на сегодняшний день участвовать в проекте готовы уже более 20 музеев арктических регионов России.

"Мурманский областной краеведческий музей выступил инициатором создания Ассоциации музеев Арктики. Проект был презентован директором музея Еленой Собашниковой на конкурсе благотворительного фонда "Музей без границ". В итоге эксперты фонда поддержали идею, и в рамках конкурса был заключен договор на реализацию проектной идеи до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении Минкульта.

В ведомстве добавили, что Мурманский областной краеведческий музей станет флагманом Ассоциации и планирует собрать команду единомышленников из других арктических регионов, в том числе Архангельской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, республик Карелии, Коми и Саха (Якутия).

"Создание Ассоциации позволит организовать межмузейное взаимодействие для продвижения проектов по популяризации Арктики, решит проблему по привлечению в музеи и арктические регионы новой аудитории как из местного, так и туристического сообществ. Для нашего музея деятельность ассоциации позволит расширить географию культурно-просветительских и выставочных проектов, рассказать о Мурманске и позиционировать его как столицу Арктики", - считает директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Собашникова.