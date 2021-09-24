Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах пройдет в октябре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Третий всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных народных инструментах имени Александра Шалова пройдет в Петербурге 1-7 октября. Об этом объявили в пятницу на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Организатором конкурса выступила Государственная консерватория имени Николая Римского-Корсакова, отмечающая 60-летие факультета народных инструментов.

"Мы покажем огромный спектр звучания русских народных инструментов - от академического направления до эстрадного, чему будут посвящены и конкурсные выступления, и открытые для публики концерты в Малом зале Филармонии и в Капелле. Отличительная особенность конкурса заключается в том, что мы, может быть, единственные в России, кто удержал в программе академическое направление гуслей звончатых", - сказала заместитель председателя жюри, заведующая кафедрой струнных народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории, профессор Наталья Шкребко. Она отметила, что главная цель конкурса - сохранять и развивать исполнительские традиции отечественной школы игры на струнных народных инструментах. Этому будут посвящены мастер-классы и круглый стол конкурса. А в состав жюри вошли мастера петербургской, московской и уральской школ исполнительства на народных инструментах.

В 2021 году конкурс пройдет с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" Национального проекта "Культура".

Конкурс носит имя музыканта и педагога Александра Шалова (1927-2001), одной из самых ярких личностей в истории развития исполнительства на балалайке второй половины XX века. Как педагог он воспитал несколько поколений талантливых исполнителей на этом инструменте. В конкурсную программу включили обработки и оригинальные миниатюры Шалова.