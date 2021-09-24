Премьера документального фильма об Алле Демидовой состоялась в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма лауреата премий "Ника" и "Золотой орел" Любови Аркус "Кто тебя победил никто" о народной артистке РСФСР Алле Демидовой состоялась в пятницу в кинотеатре "Пионер" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Я безмерно благодарна своей героине, Алле Демидовой, с которой я прошла весь путь как бы конфликта, непринятия, принятия и любви. В конце концов это фильм о любви к другому человеку, которого ты дал себе труд узнать. Потому что мы такой труд даем себе редко", - сказала режиссер.

Фильм на премьере представили сама Алла Демидова, режиссер картины Любовь Аркус и генеральный директор Первого канала и продюсер проекта Константин Эрнст.

"Я благодарю Константина Эрнста и Любу Аркус. Но, вы знаете, в этом фильме вместо меня могла бы быть любая другая актриса. Наше время, то, которое началось в 60-е, дало очень много хороших людей, хороших имен, личностей", - отметила Демидова. Актриса добавила, что режиссер в фильме соотнесла ее со временем. Как сообщили в пресс-службе Первого канала, смена времен и даже эпох является важной частью фильма. Война, оттепель, шестидесятые, застой, перестройка, девяностые и нулевые годы - фон, которому в фильме отведено значительное место, потому в нем так много хроники.

Фильм создавался в течение шести лет, все это время Аркус, помимо встреч с героиней картины, собирала редкую хронику, общалась с людьми, знавшими актрису. Картина включает последние прижизненные интервью с критиком Вадимом Гаевским, искусствоведом Майей Туровской и режиссером Кирой Муратовой.

Сам фильм - посвящение кинодраматургу Владимиру Валуцкому, супругу Аллы Демидовой, ушедшему в 2015 году.

Об актрисе

Фильм "Кто тебя победил никто" создан к юбилею актрисы, который она будет отмечать 29 сентября.

Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве и дебютировала в кинематографе в 1957 году, исполнив небольшую роль студентки в фильме Захара Аграненко "Ленинградская симфония". В дальнейшем актриса исполнила в общей сложности более 50 ролей в различных фильмах. К числу ее наиболее известных киноработ относятся роли Ирины Николаевны Аркадиной в драме Юлия Карасика "Чайка" по одноименной пьесе Антона Чехова (1970), герцогини Мальборо в экранизации пьесы Эжена Скриба "Стакан воды" (1979, Юлий Карасик), Лоры Лайонс в телефильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" по мотивам произведения Артура Конан Дойля (1981, Игорь Масленников) и другие.

Демидова награждена орденами Дружбы (1997) и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2011, 2007).