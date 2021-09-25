Санкт-Петербургская филармония открывает 101-й сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича откроет в субботу 101-й сезон под знаком своего векового юбилея. По традиции творческий год начинается в день рождения композитора, чье имя носит эта старейшая концертная организация России.

На открытии в год 80-летия со дня начала блокады города прозвучит Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича, работу над которой он начал в Ленинграде в начале вражеского нашествия. Легендарную симфонию исполнит Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева.

"Я родился в ленинградской семье, пережившей те страшные испытания. Мой дед погиб в блокадном 1942 году. Так что я хорошо понимаю, про что эта музыка. Я все это знаю", - сказал маэстро Алексеев на пресс-конференции накануне открытия сезона. Он добавил, что на это событие приглашен сын композитора - дирижер Максим Шостакович, который тоже дирижировал Ленинградской симфонией в Большом зале Филармонии.

В героическую летопись города вошла легендарная блокадная премьера Седьмой симфонии, состоявшаяся в Большом зале филармонии в августе 1942 года под управлением Карла Элиасберга, о чем напоминает мемориальная доска на здании Большого зала.

Панорама юбилейного сезона

"Это второй наш юбилейный сезон, посвященный 100-летию Филармонии. И пройдет он при участии музыкальных звезд первой величины, хотя ограничения, связанные в пандемией, могут внести коррективы в наши планы", - сообщил на пресс-конференции заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.

Из центральных событий сезона он назвал посвященный юбилею XXI Международный зимний фестиваль "Площадь искусств", который в минувшем декабре был впервые отменен из-за пандемии и невозможности участия в нем зарубежных звезд.

В списке участников сезона - такие всемирно известные музыканты, как Зубин Мета, Даниэле Гатти, Элина Гаранча, Уильям Кристи и сэр Джон Элиот Гардинер.

Уже в сентябре публику ждет встреча с сэром Андрашем Шиффом, который впервые выступит с Заслуженным коллективом России сразу в двух амплуа - как солист и как дирижер. Два концерта даст в октябре главный приглашенный дирижер Заслуженного коллектива Шарль Дютуа, который отметит в Петербурге свое 85-летие. Певица с мировой славой Джойс ДиДонато исполнит в Большом зале вокальный цикл "Зимний путь" Франца Шуберта. Последнюю, Восьмую, симфонию Александра Глазунова, впервые прозвучавшую здесь под управлением автора, включил в свою программу маэстро Александр Лазарев, который встретится с Заслуженным коллективом России после 20-летней паузы.

Знаменательному юбилею посвящен цикл "Филармония - 100. История в зеркале десятилетий", объединяющий знаковые программы, звучавшие в Большом зале на протяжении вековой филармонической истории (1921-2021). Так, в ноябре Заслуженный коллектив России исполнит программу Берлинского филармонического оркестра и Герберта фон Караяна, прозвучавшую в 1969 году, а в феврале Академический симфонический оркестр - "Учение о гармонии" Джона Кулиджа Адамса. Впервые в Ленинграде эта партитура прозвучала в 1988 году в присутствии автора.