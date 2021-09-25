Спектакль "Клоун" в честь 100-летия Юрия Никулина покажет Большой цирк на Фонтанке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Новая программа "Клоун" в честь 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина будет представлена зрителям в субботу в Большом цирке на Фонтанке. Эта российская премьера открывает целую череду праздничных событий, посвященных артисту.

"Московскую часть юбилейных событий из-за пандемии пришлось перенести на более поздний срок. И, по-моему, символично, что мы начинаем праздновать эту дату с Петербурга, потому что этот город занимал особое место в жизни моих родителей. Здесь отец воевал две войны - Финскую и Великую Отечественную, прожил здесь в блокаде", - сказал на пресс-конференции перед премьерой генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, в кабинете которого появился замысел спектакля.

В Ленинграде Юрий Никулин часто выступал, и даже о рождении сына он узнал, находясь на гастролях в этом городе. Наконец, на "Ленфильме" он снялся в картине Алексея Германа "Двадцать дней без войны".

Режиссер-постановщик программы Руслан Ганеев, работавший с Никулиным, сказал, что Юрий Владимирович был поистине народным любимцем, к которому обращались за помощью простые люди, считая его своим. Работая над спектаклем, Ганеев стремился соединить историю героя с современными режиссерскими решениями, чтобы спектакль был привлекателен для молодой аудитории.

Об участниках

Работа над представлением длилась пять месяцев и собрала многих звезд арены, в том числе лично знавших Никулина. В их числе - заслуженный артист России Сергей Просвирнин, который, по его словам, не позволил себе в новой программе никаких перекличек с Юрием Никулиным, а просто посвятил свой номер артисту. В спектакле он выступает как глава клоунской династии вместе с сыном и внуком.

В число участников представления "Клоун" вошли лауреаты международных фестивалей циркового искусства, заслуженные артисты РФ Карина и Артур Багдасаровы с аттракционом "Бенгальские тигры", воздушные гимнасты и акробаты на "встречных качелях" под руководством народного артиста РФ Вилена Головко, обладатели бронзовой награды Международного фестиваля циркового искусства "Эхо Азии" в Нур-Султане Вадим Колодочкин и Аида Гаджимирзаева с номером "Свобода лошадей", акробаты-прыгуны на дорожке и акробаты на батуте под руководством Игоря Могутова, лауреаты международных фестивалей, жонглеры под руководством Елены Дрогалевой, золотой призер фестиваля в Висбадене, воздушный гимнаст на ремнях с мячом Антон Михеев.

Фестиваль клоунов

Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Росгосцирка" Сергей Беляков, спектакль "Клоун" после Петербурга отправится в путешествие по регионам и будет показан на всех без исключения аренах страны.

Он также объявил, что за неделю до юбилейной даты (18 декабря) в Цирке на Фонтанке будет проведен большой международный клоунский фестиваль, который передаст эстафету Цирку на Цветном бульваре, где пройдут основные мероприятия.