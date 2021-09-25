Президентский фонд культурных инициатив поддержал 261 фестиваль, форум и премию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Список победителей первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив опубликован на сайте фонда. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе фонда.

"Если говорить о распределении грантов по тематическим направлениям и типам проектов, то были поддержаны 405 образовательных и наставнических проектов, 261 фестиваль, премия и форум, 258 проектов креативных индустрий, 176 межотраслевых, сетевых и кросскультурных проектов, 175 проектов в области культуры и академического (классического) искусства. Еще 103 поддержанных проекта направлены на выявление и поддержку молодых талантов. Гранты также получат проекты в области современной популярной культуры и стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий", - отметили в пресс-службе.

Всего экспертизу прошли 11 746 проектов. Грант получит каждая восьмая проектная команда - почти 1 500 проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На сайте фонда у проектов-победителей появился соответствующий статус с указанием набранного количества баллов по результатам независимой экспертной оценки. Наивысший набранный балл - 96. "Средние "проходные" баллы распределились следующим образом: в категории грантов до 500 тыс. руб. - 66; в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. - 74; заявители в категории от 3 млн рублей до 10 млн рублей должны были набрать не менее 75 баллов; свыше 10 млн рублей - 76 баллов", - сообщили в фонде.

Кто среди победителей

Самая маленькая заявка, претендовавшая на поддержку в 38,7 тыс. рублей и вошедшая в список проектов-победителей, - кукольный спектакль "Учиться всегда пригодится", в котором примут участие дети из малообеспеченных и многодетных семей. Эту заявку подал досуговый центр из Пензенской области. Наиболее крупный по сумме - Национальный открытый чемпионат творческих компетенций АртМастерс.

На грант смогли подать заявку не только небольшие муниципальные учреждения, но и известные продюсерские компании, студии, коммерческие компании, работающие в культуре. Например, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре с общероссийским проектом, посвященным юбилею Юрия Никулина, заявлен с софинансированием в более чем 230 млн рублей. За счет гранта появятся новые серии анимационного сериала "Смешарики", отображающие этнокультурное многообразие страны. Впервые будут реализованы всероссийский конкурс "Битва хоров", в котором примет участие более 1,5 тыс. школьных хоров, и всероссийский конкурс школьных театров "Школьная классика", который проводится школами совместно с Щукинским институтом. Также среди победителей - арт-проект Первая международная биеннале "Искусство будущего", которая состоится в 2022 году в Москве, всероссийская школа молодых драматургов "Цех драматургов"; Марафон авторской песни России (бардовское движение с Олегом Митяевым); всероссийский конкурс и образовательный проект "Метод" (Фабрика контента), который охватит не менее 100 тыс. пишущих молодых людей возрастом от 18 до 35 лет и другие.

В топ-5 проектов по набранным баллам вошли четыре региональных. Это фотопроект "Я так вижу. Два взгляда на другого человека" (96 баллов, Хабаровский край), "Говорит и показывает Мстиславль. Первое сельское народное телевидение" (95,25 балла, Владимирская область), Ижевская студия дебютных фильмов "Комната" (93,75, Удмуртская Республика) и республиканский конкурс по народным промыслам "Лучший мастер Карелии" (92,50).

Ряд проектов начал реализовываться еще до завершения конкурса. Положение о конкурсе предусматривает возможность использования компенсационного подхода в поддержке проектов. В список таких проектов, в частности, были включены акция по чествованию российских спортсменов Олимпийских игр в Токио "Из России с любовью", состоявшаяся на Красной площади, а также концерт-реквием в театре Российской армии, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

О ходе конкурса

Лидерами по количеству поддержанных заявок, помимо Москвы, стали Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Иркутская и Самарская области, Краснодарский край.

Как отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, при проведении независимой оценки эксперты обращали внимание не только на содержательное наполнение, творческую задумку как таковую, но и на детализацию и обоснование бюджетов, проработанность проекта. Всего проведено 24 498 экспертиз.

Инициатива о создании фонда была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным во время апрельского послания Федеральному собранию. Уже в мае фонд был создан, а с 15 июня начал принимать заявки на конкурс. С этой даты по 6 августа в информационной системе фонда зарегистрировались свыше 38 тыс. авторов проектов из 84 регионов.

Следующий этап приема заявок стартует в ноябре. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе, смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе.