В Псковской области создадут мастерскую печатной графики на средства президентского гранта

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральные средства на реализацию проектов в сфере культуры и искусства получат девять проектов от Псковской области, которые стали победителями первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Среди проектов - создание на базе детской школы искусств первой в регионе мастерской печатной графики, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"Стали известны победители первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В Псковской области финансовую поддержку на реализацию получили девять проектов. Федеральная поддержка будет оказана на воплощение идей Псковской детской школы искусств по созданию открытой мастерской печатной графики, автору Татьяне Криксиной по проведению интерактивной выставки русских народных игрушек псковских мастеров", - отмечается в сообщении.

Изучение редкой техники эстампа

Как пояснили ТАСС в детской школе искусств Пскова, благодаря гранту появится первая в регионе мастерская печатной графики, где жители и гости города смогут познакомиться с редкой техникой эстампа - создание гравюр при помощи специального станка. В течение полугода в мастерской планируется создать более 800 работ в семи техниках эстампа и провести шесть тематических выставок и лекций.

"Результаты социологического опроса, проведенного командой проекта, свидетельствуют о том, что 24% опрошенных не знают, что такое печатная графика, с понятием "эстамп" не знакомы уже 40% респондентов, при том, что эстамп - это обобщенное название произведений печатной графики. Один из принципиально важных результатов реализации проекта заключается в том, что графическое искусство, и, в частности, процесс создания эстампа, станут доступными для широкого круга общественности, что поспособствует развитию креативности и творческого мышления у граждан", - сказал собеседник агентства.

Мастерская печатной графики рассчитана на всех желающих вне зависимости от возраста и уровня профессионализма. Занятия будут проходить регулярно. На первом этапе в них примут участие студенты-художники и дизайнеры, рабочая молодежь от 18 до 35 лет, школьники. "Открытая мастерская печатной графики станет новым уровнем развития инфраструктуры в сфере культуры Пскова. Создание подобного арт-пространства обеспечит условия для реализации творческого потенциала, укрепление духовно-нравственных ценностей не только старшеклассников, молодежи, но и всех псковичей, которые интересуются искусством", - добавил собеседник агентства.

Проекты-победители

Кроме того, по данным пресс-службы администрации региона, федеральный грант получит православный приход храма Святых равноапостольных Константина и Елены по организации Рождественских чтений в Псковской области. В числе победителей творческий клуб "Феникс" c проектом "Празднование 100-летия хора Псково-Печерского монастыря".

"При содействии Президентского фонда культурных инициатив будет воплощена идея организации виртуального путешествия по Псковской области. Ее автором выступила АНО "Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства". Сумма поддержки составит порядка 900 тыс. рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона.

Президентский фонд культурных инициатив образовали в мае 2021 года. Ранее о его создании в послании Федеральному собранию сообщил президент России. Он может поддерживать инициативы муниципальных учреждений, коммерческих организаций и тех деятелей культуры, которые официально выступают в статусе "индивидуальных предпринимателей".