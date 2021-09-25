"Капитан Волконогов бежал" стал лучшим фильмом "Кинотавра" по мнению зрителей

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Зрители назвали драму "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова лучшим фильмом "Кинотавра". Приз в последний день фестиваля вручил "Кинопоиск", передает корреспондент ТАСС.

Зрительское голосование проходило на фестивале в онлайн-формате уже в четвертый раз: гости и участники "Кинотавра" оценивали фильмы в официальном приложении фестиваля.

Лучшим фильмом зрители назвали картину "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова - ее оценили в 8,7 балла из 10. Драма, объединившая элементы авторского и жанрового кино, рассказывает о сотруднике особого подразделения, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Он сообщает Волконогову, что путь к спасению он найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть. Создатели охарактеризовали картину как историю о "покаянии и раскаянии".

Второе место публика отдала якутской драме "Нуучча" Владимира Мункуева, оценив ее в 7,9 балла. На третьем оказался триллер "Подельники" Евгения Григорьева с Юрой Борисовым, Павлом Деревянко и Лизой Янковской.

Также в пятерку лидеров вошли черная комедия "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова и драма "Общага" Романа Васьянова по роману Алексея Иванова.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. В субботу состоится церемония награждения, на основные призы претендуют 15 картин. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.